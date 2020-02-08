أمطار غزيرة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعنلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الـ3 أيام المقبلة (السبت - الأحد - الاثنين).

وأضافت الهيئة، في بيان لها اليوم الجمعة، أن طقس اليوم السبت بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، كما تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة، والسواحل الشمالية تشهد أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق المتفرقة.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 16 - 8، والوجة البحري 15 - 10، والسواحل الشمالية 16 - 10، وشمال الصعيد 18 - 8، وجنوب الصعيد 20 - 11.

وأكدت الهيئة أن طقس الأحد بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال الصعيد وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

Advertisements

وتشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة، والسواحل الشمالية تشهد أمطار من متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق المتفرقة.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 16 - 8، والوجة البحري 15 - 10، والسواحل الشمالية 15 - 10، وشمال الصعيد 18 - 8، وجنوب الصعيد 21 - 11.

أما عن طقس الاثنين، فأكدت الهيئة أنه بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل نهارًا على شمال وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال الصعيد وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

وتشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة، والسواحل الشمالية تشهد أمطار من متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق المتفرقة.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 16 - 8، والوجة البحري 15 - 10، والسواحل الشمالية 15 - 10، وشمال الصعيد 17 - 8، وجنوب الصعيد 19- 11.