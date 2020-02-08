شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تعلن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت كوريا الشمالية، أول إصابة بفيروس كورونا القاتل، لتصبح الدولة 29 التى يظهر فيها هذا الفيروس، وذكرت وسائل إعلام إنه تم التأكد من إصابة مواطنة كورية شمالية قادمة من الصين بفيروس كورونا، ووفقا لـ"RT"، فإنه لا توجد بعد تفاصيل عن كيفية دخول المرأة للبلاد، خاصة أن كوريا الشمالية من أوائل الدول التى أغلقت حدودها مع الصين لاحتواء أزمة الفيروس.

وحشدت بيونج يانج، نحو 30 ألف موظف صحى يوميا فى إطار جهودها لمنع انتشار الفيروس من الجارة الصين، ولم ترد تقارير بعد عن ظهور أى حالات إصابة بالفيروس فى العاصمة، لكن خبراء يقولون إن وجوده فى البلاد يمثل كارثة، بسبب النقص المزمن للإمدادات الصحية وفقر البنية التحتية للرعاية الصحية.

يذكر أن لجنة الصحة الوطنية بالصين، أعلنت اليوم السبت، إن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا فى بر الصين الرئيسى وصل إلى 722 حالة بانتهاء يوم الجمعة، بزيادة 86 حالة عن اليوم السابق، وأعلن إقليم هوبى الواقع بوسط الصين 81 حالة وفاة جديدة فى حين توفى 67 شخصا فى مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

وفى أنحاء بر الصين الرئيسى كانت هناك 3399 حالة إصابة جديدة مؤكدة يوم الجمعة ليصل إجمالى عدد المصابين حتى الآن إلى 31774 مصابا.

من ناحية أخرى، شكك باحثون مستقلون، أمس الجمعة، فى بحث أشار إلى أن تفشى فيروس كورونا فى الصين ربما يكون انتقل من الخفافيش إلى البشر عن الطريق التجارة غير المشروعة فى آكل النمل الحرشفي.

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وقالت جامعة جنوب الصين الزراعية التى إنها قادت البحث، وذكرت فى بيان بموقعها على الإنترنت "هذا الاكتشاف سيكون ذا أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على منشأ (الفيروس)".

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن تسلسل الجينوم فى سلالة فيروس كورونا الجديد التى تم استخلاصها من حيوان آكل النمل فى الدراسة كان متطابقا بنسبة 99 فى المئة مع السلالة التى رصدت فى البشر. وأضافت أن البحث خلص إلى أن آكل النمل الحرشفى هو العائل الوسيط المرجح للفيروس، لكن جيمس وود، مدير إدارة الطب البيطرى فى جامعة كمبردج قال إن البحث ليس محكما.

وقال "الأدلة على الضلوع المحتمل لآكل النمل الحرشفى فى التفشى لم تُنشر، باستثناء ما جاء فى إفادة صحفية من جامعة. هذا ليس دليلا علميا".

وأضاف "الإبلاغ عن رصد حمض نووى فيروسى له تسلسل جينى مشابه بأكثر من 99 فى المئة ليس كافيا. أليس من الممكن أن تكون هذه النتائج بسبب تلوث من بيئة شديدة العدوى؟".