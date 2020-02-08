شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين» تشكل لجنة للتحقيق في الاستقالة المسببة لـ«هشام يونس» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توضيحا لما ورد في بيان مجلس نقابة الصحفيين بشأن اجتماعه مساء الخميس، أكد المجلس في بيان لاحق أنه قرر بأغلبية 11 من أعضائه ورفض عضو واحد فقط واعتذار زميل واحد عن حضور الجلسة لوجوده خارج البلاد، تشكيل لجنة للتحقيق في الاستقالة المسببة التي تقدم بها الزميل هشام يونس من عضوية المجلس.
وتتشكل هذه اللجنة من 5 زملاء من أعضاء المجلس، وهم الأساتذة: جمال عبدالرحيم وخالد ميري ومحمود كامل وحسين الزناتي وعمرو بدر.
وأكد مجلس النقابة في بيانه، أن هذا هو السبيل القانوني والنقابي الوحيد الذي يجب سلوكه للبحث والتحقيق في أسباب استقالة الزميل عضو المجلس منه، على أن يتم إعمال نصوص قانون النقابة والقوانين ذات الصلة وفقا للنتائج التي ستنتهي إليها لجنة التحقيق.
وأشار المجلس إلى أن اختيار الزميل محمد سعد عبدالحفيظ في منصب أمين الصندوق لحين انتهاء التحقيق في أسباب الاستقالة واتخاذ المجلس قراره بشأنها في ضوء نتائجه، جاء بسبب الخلافات المتواصلة والدائمة بين الزميل أمين الصندوق وغالبية أعضاء المجلس طوال العام المنصرم، مما هدد وعطل مصالح الزملاء أعضاء الجمعية العمومية وشؤون النقابة.
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