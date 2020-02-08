شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: نسعى لعقد شراكات مع الجامعات العالمية لتخريج طالب دولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تسعى إلى عقد العديد من الشراكات والتحالفات العلمية المشتركة مع جامعات عالمية مرموقة، وربط منظومة البحث العلمى باحتياجات المجتمع والمشروعات القومية، والمشاركة فى عملية التنمية الشاملة، مما يدعم الأهمية الدولية للبحوث العلمية المنشورة من حيث معدل التأثير والاطلاع، وبالتالى يساهم نحو تقدم الجامعة على غيرها من الجامعات العالمية.

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وأكد الخشت فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365” أن جامعة القاهرة تسير بخطى جادة وسريعة نحو التحول لجامعة ذكية من جامعات الجيل الثالث، بما يساهم فى تخريج طالب دولى يتمتع بمواصفات عالمية، وتعزيز تنافسية خريجيها على المستويين الوطنى والدولي، وهو ما يعد أحد الركائز الأساسية فى تطوير الجامعة والارتقاء بسمعتها الدولية وتقدمها فى التصنيفات العالمية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن جامعة القاهرة استطاعت خلال العامين الماضيين الاحتفاظ بالصدارة على الجامعات المصرية، والتقدم على جامعات عالمية كبيرة فى 9 تصنيفات، حيث تقدمت الجامعة لأول مرة فى تاريخها ضمن أفضل 301 إلى 400 جامعة عالميا فى تصنيف "شنغهاي" 2019، وأحرزت تقدمًا كبيرًا فى تصنيف كيو إس (QS) البريطانى للتخصصات عام 2019 بنسبة تقدم أكثر من 110%، كما احتلت المركز 341 عالميا، فى التصنيف الهولندى "ليدن Leiden" وتصدرت الترتيب الأول على مستوى الجامعات المصرية فى التصنيف الإسبانى للجامعات ويبوميتركس Webometrics نسخة يوليو 2019، كما احتفظت الجامعة بصدارة الجامعات المصرية فى تصنيف (CWUR) لعام 2018 واحتلت المرتبة 452، كما تقدمت 14 مركزًا فى تصنيف Scimago الإسبانى للجامعات لعام 2019 محققة المركز الأول مصريًا.

وأشار الخشت، إلى أن الجامعة عقدت تحالفات واتفاقيات دولية مع جامعات ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، مثل جامعة كورنيل الأمريكية التى تحتل المرتبة السادسة عالميًا، وجامعة ولاية ميتشجان، وجياو تونج الصينية التى تحتل المرتبة 56، وجامعة موناش الإسترالية بالمرتبة 56، وجامعة بنسلفانيا الأمريكية التى تحتل المرتبة الثامنة عالميًا بهدف تبادل الأساتذة وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة.