أخبار مصر | أبريل 2020.. افتتاح 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبريل 2020.. افتتاح 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باعتباره من أهم مواصلات النقل العامة، والتي يقلها يوميًا ملايين المواطنين المصريين، باعتبارها شريانًا أساسيًا لنا؛ فتعمل وزارة النقل على تطوير خطوط مترو الأنفاق، وافتتاح العديد من المحطات الجديدة، بما يخدم ملايين المواطنين الآخرين، ويزيد من مستوى الخدمات المُقدمة.

وكان الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، قد وجه بضرورة تكثيف الأعمال بالمرحلة الرابعة (شارع الأهرام بمصر الجديدة - مطار القاهرة)، بطول 18.17 كم وعدد المحطات 15 محطة، من الخط الثالث، للانتهاء من ستة محطات، وإنهاء اختبارات انظمة التشغيل والتحكم الخاص بها، لفتح المحطات للركاب في 25 إبريل 2020.

وقال "الوزير" إن ذلك سيكون بالتزامن مع وضع حجر الأساس للقطار الكهربائي (السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان)؛ لما لتنفيذ مشروعات مترو الأنفاق من أهمية، كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتحقيق السيولة المرورية، بما يحقق سهولة تنقل الأفراد، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية بتطوير وتعظيم وتنظيم النقل الجماعي.

وفيما يلي تستعرض "الفجـر" في الفيديو أبرز معلومات عن المحطات الست.

أولًا محطة النزهة:

تعتبر أول محطة فوق الأرض، يصل ارتفاعها 10 م فوق سطح الأرض، بعدما تم تحويلها إلى محطة علوية بدلًا من نفقية، عقب تسرب المواد البترولية للتربة بها منذ بدايات أعمال إنشائها، وتقع في نهاية نادي الشمس بالقرب من منطقة جسر السويس.

ثانيًا محطة هشام بركات:

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تُعد أول محطة علوية حقيقية، والمُقامة على كباري يصل ارتفاعها إلى 12 مترًا فوق سطح الأرض.

ثالثًا محطة قباء:

تخدم المحطة المنطقة المجاورة لها، وتعد من المناطق ذات الكثافات السكانية العالية، وتقع بالقرب من مستشفى السعودي الألماني.

رابعًا محطة عمر ابن الخطاب:

من محطة عمر بن الخطاب، يسير القطار في اتجاة اليسار نحو كوبري الحرفيين، وصولًا إلى كوبري الهايكستب.

خامسًا محطة الهايكستب:

تقع بالقرب من طريق الإسماعيلية الصحراوي، وصولًا لمحطة عدلي منصور، وتعُد المحطة الأعلى ارتفاعًا ضمن المحطات الستة؛ حيث يصل ارتفاعها إلى 16 مترًا فوق سطح الأرض.

سادسًا محطة عدلي منصور:

هي المحطة النهائية بالخط الثالث، وتُعد محطة تبادلية مع القطار المكهرب الذي مقررًا أن يصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتقع بالقرب من موقف العاشر.