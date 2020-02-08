شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: 1698 شابا سجلوا بمبادرتي المجلس الاستشاري والتمكين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، منذ قليل، عن غلق التسجيل وملء الاستمارة في مبادرتي المجلس الاستشاري للشباب وتأهيل وتمكين الشباب مساء الجمعة، بإجمالي عدد من تقدم 1698 شاب وفتاة، بواقع1114 شاب وفتاة لمبادرة المجلس الاستشاري، و584 للتأهيل والتمكين، وذلك منذ انطلاق التسجيل في المبادرة يوم 27 يناير الماضي وحتى غلقه مساء الجمعة، عبر الرابطين اللذين خصصتهما المحافظة لهذا الشأن.

وأثنى المحافظ على إقبال الشباب السويفي على المبادرتين، وذلك من منطلق حب وانتماء شباب المحافظة ورغبتهم في المساهمة في الدفع بجهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أنه على ثقة كبيرة في نجاح المبادرتين في تحقيق طفرة نوعية في مستوى الخدمات وفي المجالات التنموية المتعددة.

وأطق محافظ بني سويف المبادرتين في مؤتمر صحفي عقده في السابع والعشرين من يناير الماضى، حيث تم فتح باب التسجيل والذي استمر حتى أخر اليوم الجمعة، من خلال رابطين تم اتاحتهما أمام الشباب الراغبين في التسجيل عبر استمارات تم نشرها عبر الصفحة الرسمية لمحافظة بني سويف على شبكة الإنترنت، على أن يتم البدء لاحقا في اختيار الشباب من خلال لجنة مختصة للاختيار من بين المتقدمين.