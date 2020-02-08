شكرا لقرائتكم خبر عن دول ​العالم تتنافس على أرض الكنانة لاقتناص لقب الحافظ بالمسابقة الـ27 للقرآن والان مع تفاصيل الخبر

​من جانبها أعلنت وزارة الأوقاف، وصول ​الشيخ عبد المحسن بن محمد بن عبد الرحمن القاسمي إمام الحرم النبوي الشريف ، ​للمشاركة فى تحكيم المسابقة الدولية للقرآن الكريم فى نستخها الـ27 كما يشارك ​​ الشيخ محمد أحمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ، ​مع 10 محكمين آخرين من مصر والأردن وفلسطين وروسيا الاتحادية ،​ فى تحكيم المسابقة،​ إضافة إلى محكمين دوليين في فهم المقاصد القرآنية من داخل مصر وخارجها​،​ كما تحظى المسابقة العالمية السابعة والعشرين للقرآن الكريم بمشاركة دولية واسعة بلغت خمسة وثمانين متسابقا من ثلاثة وستين دولة فإنها تحظى أيضا بمشاركة تحكيمية متميزة​، ​كما تحظى هذه المسابقة ببعض الموفدين من عدة دول لمتابعة فعاليات المسابقة.

يبدأ دور الانعقاد الـ27 للمسابقة الدولية للقرآن الكريم فى نسخة تحمل اسم شيخ الإقراء وعملاق التلاوة عبدالباسط محمد عبدالصمد رحمه الله بمشاركة أسرته يتقدمهم لواء متقاعد طارق عبدالباسط الذى دعاه وزير الأوقاف هاتفيا الجمعة، وتحت رعاية رئيس الجمهورية اليوم السبت 8 لـ13 فبراير 2020، ويجرى تكريم المتسابقين من قبل رئيس الجمهورية فى ليلة القدر، وتتضمن الفعاليات جولات سياحية للمتسابقين، ومشاركة 84 متسابقا بمشاركة 62 دولة منهم 28 دولة، و30 متسابقا من أفريقيا، و11 متسابق من روسيا الاتحادية، و 10 محكمين منهم 6 محكمين أجانب.

​فيما​ وصل أمس الجمعة إلى مقر انعقاد المسابقة العالمية السابعة والعشرين للقرآن الكريم بفندق جراند نايل تاور من دولة (روسيا ) المتسابق حاج مراد محمدوف ، والمتسابق شمويل قربانوف ، والمتسابق سلطان أصحابوف ، كما وصل المتسابق​ ​ضياء سليمان من دولة ( كوت ديفوار ) ، والمتسابق بشر محمد حسن من دولة ( إفريقيا الوسطى ) ، والمتسابق محمد أحمد محمد من دولة (كينيا) ، والمتسابق يوسف هروزفيتش من دولة (البوسنة والهرسك) ، والمتسابق بابا أحمد عيسى البان من دولة (موريتانيا ) ، والمتسابق محمد حافظ عبد الرازق من دولة (ماليزيا ) ، والمتسابق ميخائيل تمب أبا من دولة (البرتغال) ، والمتسابقة ديوى أريكا بنت سامبري من دولة (سنغافورة) ، للمشاركة في المسابقة السابعة والعشرين للقرآن الكريم ، والتي تقيمها وزارة الأوقاف المصرية ، هذا وقد عبر المتسابقون عن تقديرهم للمجهودات المبذولة من وزارة الأوقاف المصرية لخدمة كتاب الله تعالى وأهله داخل مصر وخارجها .

و​وصل إلى فندق جراند نايل تاور بالقاهرة مقر انعقاد المسابقة العالمية السابعة والعشرين للقرآن الكريم اليوم الجمعة ٧ / ٢ / ٢٠٢٠ م المتسابق بسام باسم خليل أحمد ، والمتسابق إسحاق عبدالله ناجي من دولة (الأردن) ، كما وصل المتسابق عمر مسنغوزي من دولة (أوغندا) ، والمتسابق دها بونيمو عبد الرازق من دولة (رواندا).​

ويباشر عملية التحكيم 10 محكمين أجانب من دول عربية وإسلامية منهم محكم روسى، و11 متسابق روسى، وعدد من رموز العمل الإسلامى والمجتمعات المسلمة بأوربا والسعودية والإمارات، وفرنسا والسويد، يحضرون الفعاليات، بمشاركة شيوخ إقراء مصر، من مشيخة المقارئ المصرية ونقابة قراء مصر التابعين لوزارة الأوقاف، حيث أكد الحضور 84 متسابقًا، وتجرى مراسلات عبر وزارة الخارجية لتعزيز التعاون والحضور الدولى بشكل كبير مع الدول الصديقة والراغبة فى توسيع مساحته فى منتديات القاهرة والعمل الوسطى.

وتتصدر أفريقيا وروسيا المنافسة بشراسة، وحرية كاملة فى ترشيح العدد الذى تطلبه بالمسابقة، حيث رشحت روسيا 11 متسابقا بتنسيق مع وزير الأوقاف الذى يتواصل مع الروس والأفارقة، كما تحضر وتشارك دول مالى والنيجر ونيجيريا وكودفوار، و بور كينا فاسو، والسنغال متسابقين للمشاركة بقوة.

وخصصت الأوقاف -حسب تصريح متحدثها الرسمى د. أحمد القاضى- 150 ألف جنيه كمكافأة خاصة للفائز الأول من قارة أفريقيا، و130 ألف جنيه للفائز الثانى فى الفرع الأفريقى، مضيفا هذه باقة حب لاسم أفريقيا القارة الأم وتقديرا لمتسابقيها والدول المشاركة، بينما الفائز الأول فى الفرع العام 100 ألف جنيه.​​

وأضاف القاضى، لـ"الخليج 365"، أن مصر تتأهب لمحفل دولى تستقبل فيه حفظة كتاب الله، ورموز مستقبليه يحملون أمانة كتاب الله جميعهم وجميع دولهم لها مكانة خاصة واستقبال بروتوكولى بإشرف وزير الأوقاف وحضور قيادات الوزارة تقديرا لإخوانا وخدام كتاب الله.

وأشاد القاضى، بالمشاركة الدولية والعربية والأفريقية، مشيرا إلى أن الدول الشقيقة والصديقة تقابل الأمر بحفاوة ومشاركة وحرص حيث ترسل روسيا 11 حافظ لكتاب الله ومحكم مشهود له نتشرف بمشاركته، قائلا: "أهل القرآن إخوه وأصحاب مكان على المأدبة المصرية التى خرجت عمالقة التلاوة وتعمل على استمرار هذا العطاء فى مصر وكافة دول العالم، حيث إن مصر تقف على ثغر الإسلام لنشر الوسطية ومحاربة التطرف".

و​​​قال محمد الساعاتي المتحدث الرسمي للنقابة العامة لمحفظي وقراء القرآن الكريم أن مجلس إدارة نقابة القراء العامة برئاسة الشيخ محمد محمود الطبلاوي (نقيب القراء) وإنابةالشيخ محمد حشاد الشيخ محمود الخشن الأمين العام والشيخ صديق المنشاوي أمين الصندوق​،​ تتوجه بجزيل الشكر لفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على لمسة الوفاء بإطلاق إسم فضيلة القارئ العالمي والتاريخي الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد على المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي ستنطلق فعالياتها على أرض مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئاسة وزير الأوقاف بدءا من الغد السبت بحضور مشاركين من جميع أنحاء العالم.أضاف الساعاتي: إن الشيخ محمد حشاد، نائب نقيب القراء، شيخ عموم المقارئ المصرية قد أعرب عن بالغ سعادة مجلس إدارة النقابة على هذه اللفتة الكريمة التي اتخذها الدكتور وزير الأوقاف بإطلاق إسم أحد أعلام تلاوة القرآن الكريم ليس في مصر وحدها بل على مستوى العالم أجمع، وما زاد من سعادة النقابة والأعضاء البالغ عددهم عشرة آلاف عضوا على مستوى الجمهورية أن الشيخ عبد الباسط الملقب ب(صاحب الحنجرة الذهبية وصوت مكة) هو أول نقيب للنقابة منذ إنشائها في عام 1983م وأن النقابة تخضع بالإشراف المباشر لوزير الأوقاف طبقا لقانون النقابة 93 لسنة 1983م، حيث إن مسابقة العام الماضي التي أختتمت في29 مارس من العام الماضي 2019م بأكاديمية الأوقاف بأكتوبر كان قد أطلق عليها إسم فضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصرى.

​كما توجه المركز الإعلامي بوزارة الأوقاف أبخالص الشكر والتقدير للمفكر السعودي الدكتور​ ​عبد الله فدعق على مقاله المنشور على موقع إماراتي يوم الخميس 6 / 2 / 2020​، يشيد بالجهد المصرى لخدمة دولة التلاوة.

























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