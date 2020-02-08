سلطات مطار القاهرة تضبط 23 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، من ضبط 23 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية مكبرة استمرت لعدة ساعات بمشاركة جميع الجهات المعنية بالمطار، كما تم تحرير 82 مخالفة مرورية.
وأفاد مصدر بمطار القاهرة، أن سلطات المطار شنت حملة أمنية مكبرة استمرت لعدة ساعات بمشاركة جميع الجهات المعنية بالمطار لضبط الخارجين عن القانون والمترددين على صالات السفر والوصول بالمطار، واسفرت الحملة عن ضبط 23 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، وتم ترحيلهم إلى قسم الخليفة تمهيدا لنقلهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.
وأضاف المصدر أن قسم المرور بالمطار تمكن من تحرير 82 مخالفة مرورية لقائدي السيارات بالاكمنة الثابتة والمتنقلة المترددين على صالات السفر والوصول بالمطار.
كما استقبلت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى 13 مرحلا مصريا من العاملين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية لمخالفتهم شروط الاقامة والعمل هناك ووجود خلاف بينهم وبين الكفلاء.
وأفاد مصدر في مطار القاهرة، أن 13 مرحلا مصريا وصلوا على متن الطائرة السعودية القادمة من جدة، وتم تشكيل فريق متخصص من ضباط الإدارات المعنية لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية.
وأقر المرحلون في المناقشات التى جرت معهم أن السلطات الامنية في السعودية القت القبض عليهم بعد مخالفتهم شروط الإقامة والعمل.
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