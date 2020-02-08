اليوم.. الحكم في دعوى إلغاء ربط النيل بنهر الكونغو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الحكم في الدعوى المقامة من عصام الديب، المحامي وكيلًا عن المهندس إبراهيم الفيومي رئيس مشروع تنمية أفريقيا وربط نهر النيل بنهر الكونغو، والتي تطالب فيها بإلغاء قرار وزير الموارد المائية والري بوقف ربط نهر النيل بنهر الكونغو.

جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 58557 واختصمت كلًا من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير الموارد المائية والري بصفتهما.

وذكرت الدعوى أن وزير الري ألغى قرارًا صادرًا بربط نهر النيل بالكونغو، وهو ما يؤثر على الأمن القومي المصري، على الرغم من أن الدراسات أكدت على الاستفادة العظمى من ربط نهر النيل بالكونغو.