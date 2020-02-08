أخبار مصر | الحكومة تستجيب لمبادرة "الأطباء" بشأن الرعاية المركزة بـ5 مليار جنيه

استجابة للمبادرة التى أطلقها نقيب أطباء مصر الدكتور حسين خيرى، تحت عنوان "نحتاج مبادرة رئاسية لدعم الرعاية المركزة والحضانات"، قرر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، فى اجتماعه الخميس، مع وزيرتى التخطيط الدكتورة هالة السعيد، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، تخصيص 5 مليارات جنيه لحضانات الأطفال والرعاية المركزة فى موزانة الصحة لعام 2020 2021.

كان نقيب الأطباء قد أطلق مبادرة، ودعوة لرئاسة الجمهورية لزيادة أسرة الرعاية المركزة والحضانات على مستوى المستشفيات الجامعية والحكومية، وطرح الخطوات التى يمكن من خلالها توفير آلاف الأسرة ليتم تأهيلها بما يتناسب مع احتياجات غرف الرعاية المركزة مع تدريب كوادر الأطباء والتمريض وزيادة رواتبهم.

وكشف مجلس الوزراء في بيانه، أن الدكتور مصطفى مدبولي، أكد على حرص الدولة على تقديم خدمة طبية وصحية مميزة للمواطن المصري، لافتًا إلى أن موازنة الصحة من المقرر ان تشهد زيادة بنسبة 100% عن العام المالى 2020 2021 مقارنة بمخصصات موزازنة العام المالى الجارى.