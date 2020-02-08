شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الوزير يتفقد محوري ديروط وسمالوط على النيل بتكلفة 3.2 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يجري الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، السبت، زيارة تفقدية لمحوري ديروط بأسيوط على النيل بتكلفة 1،7 مليار جنية، وسمالوط على النيل شمال المنيا بتكلفة 1.5 مليار جنية، بإجمالي 3.2 مليار جنية، ضمن 7 محاور على النيل هي: محور بديل خزان أسوان، وكلابشة، وقوص، وسمالوط، وديروط، وعدلي منصور، ودراو، وذلك بتكلفة تقدر بنحو 9٫5 مليار جنيه.

قال منال خيري، مدير مكتب الإعلام بديوان عام محافظة المنيا، ان الوزير سيصل عبر القطار إلى محطة السكك الحديدية بالمنيا، عبر القطار يستقبله خلالها المحافظ اللواء أسامة القاضي ،حيث يتفقد العمل بالمحطة، ثم يتوجه إلى محور ديروط بمحافظة أسيوط، ويتوجه عقب ذلك إلى محور كوبري سمالوط الحر على النيل .