شكرا لقرائتكم خبر عن «هيونداي» تستدعي قرابة نصف مليون سيارة: «خلل يعرضها للاحتراق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت شركة «هيونداي» استدعاء 430 ألف سيارة صغيرة، بسبب خلل يجعل من الممكن تسرب مياه إلى نظام قفل المكابح (إيه بي إس)، مما قد ينتج عنه تماس كهربائي، وربما حريق في المحرك.

وقالت الشركة- حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز الإخبارية اليوم الجمعة- إنها اتخذت إجراءها الجديد في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الخلل يمكن أن يسبب ماسا كهربائيا وحريقا حتى عند إيقاف تشغيل السيارات.

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لكنها أضافت أن معدل الحرائق منخفض للغاية لدرجة أنه ليس من الضروري إيقاف السيارات في الهواء الطلق.

ويغطي هذا استدعاء بعض سيارات طراز «إلنترا» إنتاج ما بين 2006 و2011، و«إلنترا تورينغ» إنتاج ما بين 2007 و2011.

ويعد الاستدعاء مشكلة أخرى في سلسلة من المشكلات التي واجهتها شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية، والشركة المرتبطة بها «كيا»، في ظل حوادث حرائق محركات خلال السنوات القليلة الماضية.

وأثارت المشكلات السابقة تحقيقا من قبل الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة.