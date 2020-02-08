شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان شريف الفايد مطرب الموسيقي العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية وجميع الفنانين والعاملين ببالغ الحزن والاسى مطرب الموسيقي العربية الشاب شريف الفايد الذي غيبه الموت صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز ٣٧ عام بعد وعكة صحية مفاجئة . يذكر أن شريف الفايد تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة وكان يدرس بمعهد الموسيقى العربية ثم التحق بفرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى منذ تاسيسها عام 2004 كمطرب وقدم مع الفرقة العديد من الحفلات داخل مصر وخارجها .

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