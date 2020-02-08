شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «التأمينات الاجتماعية»: ندرس استبدال «ميزة» بـ«كارت المعاشات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامى عبدالهادى، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية، إن ٦٤% من كل معاش تم صرفه خلال العام الماضى وقبل صدور قانون التأمينات الاجتماعية الجديد كانت تتحمله الخزانة العامة للدولة، وكان من المتوقع أن تصل النسبة لـ٨٨% فى ٢٠٣٠، و٩٦% فى عام ٢٠٤٠، إذا استمر الوضع السابق وفق القانون القديم. وأوضح «عبدالهادى»، خلال مشاركته فى ندوة نظمتها الغرفة التجارية بالإسكندرية لمناقشة قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، مساء أمس الأول، بحضور ممثلى وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق التأمينات والشعب التجارية بالغرفة، أنه تم تعديل التطبيقات الخاصة بقاعدة بيانات التأمينات الاجتماعية باستثناء جزء الحسابات الشخصية بحلول العام الجارى، إذ كانت قاعدة البيانات تتطلب وقتًا كبيرًا، وتأخر تحديثها حتى لا تؤثر على منظومة المعاشات.

وتابع: «تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون الجديد فى ديسمبر الماضى، وننتظر رد الوزارات والجهات المختصة، ومن المتوقع صدورها بشكل نهائى خلال فبراير الجارى» ولفت رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية إلى أنه تم تنفيذ برنامج للمنشآت التى ستنضم لقانون التأمين الصحى الشامل، ما يتطلب معرفة الأجر الشامل للعاملين بالقطاع الخاص، لذا تم وضع بند طلب الأجر الشامل فى «استمارة ٢» للاستناد إليه فى منظومة التأمين الصحى، وليس لإدانة أصحاب الأعمال ومعاقبتهم. وكشف أنه يتم العمل على ميكنة خدمات التأمينات الاجتماعية، وهو ما سيستغرق وقتًا طويلًا، لأن قاعدة البيانات الهرمية للتأمينات تضم المعاشات والمؤمن عليهم، كما يدرس الصندوق استبدال كارت «ميزة» بكارت المعاش الممغنط، لتقليل الضغط على ماكينات الصرف وإتاحته لـ6 ملايين مستحق للمعاش، بحيث يمكن الشراء وسداد الفواتير من خلاله، كما يعمل الصندوق على مواجهة نقص الموظفين من خلال إتاحة بعض الخدمات عبر البوابة الإلكترونية، مثل تقديم استمارات (١ و٢ و) التى كان مخططًا إطلاقها مطلع نوفمبر الماضى، ولكنها واجهت بعض العراقيل التقنية التى يتم العمل على حلها. وأضاف «عبدالهادى» أن القانون الجديد للمعاشات الاجتماعية يسعى لخفض تأمين البطالة بنسبة 1%، منبهًا إلى أن نفقات تحصيل مصروفات تأمين البطالة أكثر من الإيرادات، إذ يتراوح حجمها فى السنوات الأخيرة من 2.5 لـ3 مليارات جنيه ما ينعكس سلبًا على الدولة.