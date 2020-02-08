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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

السيد الأستاذ/ رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم

يهدى قطاع الإعلام والعلاقات لسيادتكم خالص التحية مقرونة بأطيب التمنيات..

بالإشارة لما سبق أن نشرته صحيفتكم الموقرة بعددها الصادر بتاريخ «٢٨» يناير الماضى، متضمنًا كلمة للدكتور/ صلاح الغزالى حرب، تحت عنوان «مطلوب الحسم والحزم.. وليس التسويف والطبطبة»، والتى استعرض خلالها جانبًا من السلبيات التى يشهدها الشارع المصرى.

ومن بينها انتشار المخالفات المرورية، مطالبًا الجهات المعنية بالتصدى لتلك المخالفات بمنتهى الحسم.

نود الإحاطة بأن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قامت بتكثيف الحملات المرورية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حيث أسفرت جهود تلك الحملات خلال الفترة الأخيرة عن ضبط الآتى:

■ «١١١٧٢» مخالفة تكوين موقف عشوائى.

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■ «٢٢٧١» مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

■ «٦٢٥٩» تحميل ركاب أزيد من المقرر.

■ «١٤٥٨» مخالفة «إيجابى مخدرات».

كما نود الإشارة إلى أن أجهزة وزارة الداخلية لا تدخر جهدًا فى مجال توجيه الحملات المرورية لضبط كل ما يُشكل مخالفة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام

لواء/ علاء الأحمدى

مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات