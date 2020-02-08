شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورة الحاسب الآلى للأئمة والإداريين بأكاديمية الأوقاف الدولية.. السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 1 هدى حميد معوض إمام الديوان العام 2 سماح سيد جمعه الديوان العام 3 بدري مرسي نور محمد الديوان العام 4 أحمد السيد عثمان الجندي الديوان العام 5 خالد أبو القاسم عطية الديوان العام 6 سماح فرغلي حسنين الديوان العام 7 محمد سمير محمد عبد الغني الديوان العام 8 سهام على عبد الحليم الديوان العام 9 أسماء أحمد برعي الديوان العام 10 زينب فتحي عبد المجيد الديوان العام 11 منى أحمد محمد خطاب الديوان العام 12 مروة أحمد عبد القادر الديوان العام 13 نفين على عبد الواحد المجلس الأعلى 14 أسعد محمد محمد إبراهيم سوهاج 15 إيهاب عبد الرحمن هريدي سوهاج 16 هبه أحمد البيومي الديوان العام 17 حنان جوده عبد اللطيف الديوان العام 18 سلمى عبد الله محمد الديوان العام 19 أميرة محمود سيد الديوان العام 20 ريم ماهر عبد المنعم أكاديمية الأوقاف

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