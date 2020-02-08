شكرا لقرائتكم خبر عن 15 قاعدة لتصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات التكميلية بالجيزة وملوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت امس الجمعة عمليات التصويت للمصريين بالخارج في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتي الجيزة وملوى بالمنيا وذلك لاختيار من يمثلهم بالدائرتين، والتى تستمر لمدة يومين من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن القواعد والإجراءات التي يجب على الناخبين من أبناء الدائرة الأولى بالجيزة والدائرة السابعة بملوى من المتواجدين أو مقيمين بالخارج التصويت اتباعها وقت التصويت والاقتراع في السفارة أو القنصلية المصرية في الدولة المتواجد بها وهى:

1- يشترط أن يكون الناخب اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين سواء بدائرة الجيزة أو دائرة ملوى.

2- أن يكون حاملا إثبات شخصية سواء جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي دو الاشتراط ان تكون سارية.

3- يكون التصويت بمقر القنصلية أو البعثة المصرية أو أي من المقرات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

4- تبدأ عمليات التصويت في التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة يتواجد فيها المصريين، على ان يتخلل عملية التصويت ساعة راحة ينظمها رئيس اللجنة.

5- يقدم الناخب بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر لرئيس اللجنة فور دخوله.

6- يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من شخصية كل ناخب ويسلمه بطاقة تصويت على ظهرها خاتم البعثة أو توقيع رئيس اللجنة حسب الأحوال وتاريخ الانتخابات.

7- ينتحي الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب وبعد ان يثبت رأيه في البطاقة يقوم بوضعها مطوية في الصندوق الخاص ببطاقة الاقتراع.

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8- يوقع الناخب قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه حتى يتم أزالة اسمه من كشوف الناخبين في الدخل منعا لازدواج التصويت.

9- يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بكشوف الناخيين.

9- يغمس الناخب اصبعه في الحبر الفوسفوري.

10- إذا كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من ان يثبت رأيه بنفسه في البطاقة، فله أن يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات.

11- يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من الناخبة المرأة المنتقبة وله أن يكلف بذلك إحدى السيدات والعاملات باللجنة وفى حالة رفض الناخبة المنتقبة ذلك لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة.

12- فى اليوم الأول من الاقتراع يعلن رئيس اللجنة ختام هذه العملية بحضور من حضر من المندوبين أو الوكلاء، ويغلق الصناديق التي تضم أوراق الاقتراع بصورة مؤمنة، ويحرر محضرا بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، ويحفظ المحضر وبطاقات إبداء الرأي المتبقية وكافة أوراق اللجنة في مظروف أو أكثر بصورة مؤمنة ويتم التحفظ على الصناديق وأوراق الاقتراع بمقر اللجنة في السفارة أو القنصلية.

13- يغلق مقر اللجنة بصورة مؤمنة ويعين عليه الحرس اللازم.

14- تبدأ اللجنة عملها في اليوم الثاني بالتحقق من سلامة مقر اللجنة وصناديق الاقتراع والمظاريف التي تحوى أوراق الاقتراع ويحرر محضر بفتح اللجنة ويثبت فيه الإجراءات التي ابتعت يرفق بباقي أوراق اللجنة.

15- بعد انتهاء اليوم الثانى من التصويت تجرى عمليات الفرز والحصر العددي للأصوات ببيان عدد الناخبين المقيدين باللجنة وعدد الحاضرين وعدد الأصوات الباطلة والصحيحة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وترسل للجنة العامة المشكلة بالهيئة الوطنية للانتخابات لضم نتيجة التصويت مع نتائج التصويت في الداخل وإعلان النتيجة بشكل نهائي من قبل الهيئة.