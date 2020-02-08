بعد تداول فيديو "عايز حقي من البلطجية".. القبض على المتهمين في الواقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ألقت قوات الأمن القبض على المتهمين بالتعدي على أحد الطلاب بأسلحة بيضاء وإحداث إصابات به عقب انتهاء الدروس بأحد المراكز التعليمية بمحافظة الجيزة.
تداول مقطع فيديو على بعض المواقع الإخبارية تحت عنوان "عايز حقي من البلطجية" بشأن تعد مجموعة من الشباب على زميلهم بالأسلحة البيضاء وإحداث إصابات عقب انتهاء الدروس بأحد المراكز التعليمية بمحافظة الجيزة.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 14 يناير الماضي ورد بلاغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، من أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم، يفيد بتضرره من قيام مجموعة من الطلاب بالتعد على نجله "طالب" بالصف الأول الثانوي" أمام أحد المراكز التعليمية بدائرة القسم، مُحدثين إصابته بجرح باليد، حيث انتقلت على الفور قوة أمنية من القسم، وتم ضبط المشكو في حقهم "4 طلاب، أحدهم مصاب بجرح في الرقبة إثر تعد نجل المُبلغ عليه بسلاح أبيض "كتر".
وباستكمال الفحص تبين أن جميعهم زملائه بذات المدرسة وعقب انتهاء الدرس التعليمي، حدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدى وإحداث الإصابات المُشار إليها.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وبعرضهم على نيابة الطفل والأسرة قررت إخلاء سبيلهم من ديوان القسم.
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