أخبار مصر | 'الصحفيين': خلافات أمين الصندوق عطلت مصالح الجمعية العمومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين': خلافات أمين الصندوق عطلت مصالح الجمعية العمومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، منذ قليل، بيانًا توضيحيًا لما ورد في بيانه بشأن اجتماعه مساء أمس الخميس.

وقال المجلس في بيانه، إنه قرر بأغلبية 11 من أعضائه ورفض عضو واحد فقط واعتذار زميل واحد عن حضور الجلسة لوجوده خارج البلاد، على تشكيل لجنة للتحقيق في الاستقالة المُسببة التي تقدم بها الزميل هشام يونس من عضوية المجلس.

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وأضاف المجلس أن اللجنة تتشكل من 5 زملاء من أعضاء المجلس، وهم: جمال عبدالرحيم وخالد ميري ومحمود كامل وحسين الزناتي وعمرو بدر.

وأكد مجلس النقابة في بيانه، أن هذا هو السبيل القانوني والنقابي الوحيد الذي يجب سلوكه للبحث والتحقيق في أسباب استقالة الزميل عضو المجلس منه، على أن يتم إعمال نصوص قانون النقابة والقوانين ذات الصلة وفقا للنتائج التي ستنتهي إليها لجنة التحقيق.

وأشار المجلس إلى أن اختيار الزميل محمد سعد عبدالحفيظ في منصب أمين الصندوق لحين انتهاء التحقيق في أسباب الاستقالة واتخاذ المجلس قراره بشأنها، في ضوء نتائجه، جاء بسبب الخلافات المتواصلة والدائمة بين الزميل أمين الصندوق وغالبية أعضاء المجلس طوال العام المنصرم، مما هدد وعطل مصالح الزملاء أعضاء الجمعية العمومية وشؤون النقابة.