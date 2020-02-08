شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدراسة فى 12 محافظة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينطلق اليوم الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الحالى 2019 - 2020، وذلك فى 12 محافظة هى الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، وشمال سيناء، وكفرالشيخ والبحيرة والإسماعيلية، وكذلك بالمدارس التابعة للكنيسة.

وينتظم غداً ما يقرب من 22 مليون طالب فى نحو 55 ألف مدرسة حكومية ورسمية وخاصة ودولية ويابانية وحكومية دولية بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب سيناء ومرسى مطروح.

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وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس للمديريات التعليمية؛ لمناقشة الاستعدادات للفصل الدراسى الثانى، بحضور الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشؤون المعلمين، وبعض قيادات وزارتى التربية والتعليم والصحة.

وشدد حجازى، خلال الاجتماع، على ضرورة التأكيد على وصول الكتب لكل المدارس، والتأكد من انتظام الجدول الدراسى، وسد العجز فى المعلمين، وتدريب المعلمين وفقا لشروط محددة لضمان جودة التدريب.

وخلال الاجتماع، تطرق حجازى إلى شروط قبول المتطوعين للعمل كمعلمين بالمدارس ومنها أن يكون المتطوع خريج كلية تربية (مؤهل عالى تربوى، وخدمة اجتماعية)، وسيتم عمل مقابلة شخصية له قبل الموافقة عليه، مضيفًا إنه سيتم تدريبه وفقًا للمادة العلمية التى سيقوم بتدريسها والمرحلة الدراسية، ويمنح المتطوع شهادة خبرة على ألا تقل مدة خدمته أقل من 3 أشهر. وأكد الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص على ضرورة ملاحظة الطلاب من بداية اليوم الدراسى أثناء الطابور ومرورًا بالفصول للاكتشاف المبكر للأمراض المعدية، وتفعيل غرف الملاحظة وتجهيزاتها، لحين التعامل مع الطالب المصاب من قبل التأمين الصحى، مشددًا على ضرورة توفير المطهرات والمنظفات بالمدارس، والتهوية الجيدة داخل الفصول، مع نشر الإجراءات الوقائية فى لوحة الإعلانات المدرسية.