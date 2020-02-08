شكرا لقرائتكم خبر عن «أطباء قنا» تنظم ندوة للتوعية بالأمراض غير المعدية والسارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت نقابة أطباء قنا بالتعاون مع التحالف المصري لمكافحة الأمراض غير المعدية وجمعية صعيد مصر للسكري مساء الجمعة ندوة لأطباء قنا للتوعية عن الأمراض الغير معدية والأمراض السارية وكيفية مواجهتها وحل مشكلاتها بحضور الدكتور عادل عبدالعزيز رئيس التحالف المصري لمكافحة الأمراض الغير معدية ومستشار منظمة الصحة العالمية لأمراض السكري، والدكتور أيمن خضاري نقيب أطباء قنا والدكتور مصباح كامل سكرتير عام جمعية صعيد مصر للسكري،و الدكتور وائل صفوت، منسق التحالف المصري للأمراض الغير معدية

قال رئيس التحالف المصري لمكافحة الأمراض الغير معدية ومستشار منظمة الصحة العالمية لأمراض السكري، إن الاجتماع يجمع التحالف المصري للأمراض الغير معدية وجمعية صعيد مصر للسكري ونقابة أطباء قنا ويهدف إلى الحديث عن الأمراض الغير معدية أو الغير السارية، موضحًا إقامة 3 محاضرات خلال اليوم منها محاضرة عن الأمراض غير المعدية والمشكلات المترتبة عليها، ومحاضرة عن مرض السكري واخرى عن التدخين التي تعتبر قضية أمن قومي بالنسبة لنا، لافتًا إن تلك المحاضرات شهدت مناقشات علمية مع الأطباء المشاركين وعرض الأفكار ووجهات النظر.

وأوضح أن الأمراض الغير معدية هي التي تنتشر في المجتمع المصري وتؤثر على الصحة والبيئة والتنمية المستدامة بها، ونظرًا للتطور السريع في أساليب وسائل مكافحة الأمراض غير المعدية فقد قامت العديد من الجهات الدولية بمواجهة ذلك المرض وكانت منظمة الصحة العالمية في مقدمتها، وساعدت منظمة الصحة على إنشاء تحالف عالمي من المنظمات الأهلية المهتمة بمشكلة الأمراض غير المعدية.

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وأضاف أنه تم اعتماد بروتوكول تعاون بين عدد 5 جمعيات وتم اختيار ممثلين لهم من كل جمعية مشاركة في التحالف، وقيام جميع الأطراف بالعمل على تنمية وتدريب كافة المهتمين بالمجالات الصحية والاجتماعية والبيئية والمجتمعية، بالإضافة إلى تطبيق معايير وسياسيات صحية على مستوي وطني من خلال خطة عمل مشتركة، وأنشطة موجهة نحو الجمهور لتوعيتهم وتثقيفهم.

وأشار الدكتور وائل صفوت، منسق التحالف المصري للأمراض الغير معدية، إلى رصد التجارة غير الشرعية والعشوائية للسجائر الإلكترونية و«الفيب» المنتشرة برغم منعها قانونا من ٢٠١١، موضحًا أن ذلك يأتي في ضوء التقرير الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية، بخصوص التدخين الإلكتروني والسجائر الإلكترونية.

وذكر صفوت، أن منظمة الصحة العالمية قد أكدت في تقريرها أن السيجارة الإلكترونية تضر بلا شك بالصحة وليست آمنة، مشددة على ظهور أدلة متزايدة، تؤكد أن هذا النوع من السجائر يتسبب في تلف الرئة اضافة إلى أن استخدام هذه السجائر يجعل الشخص عرضة لأخطار الإصابة بأمراض القلب والرئة، وبالنسبة للنساء الحوامل تشكل مخاطر كبيرة، لأنها يمكن أن تلحق الضرر بالجنين المتنامي.

ومن جانبه أعرب الدكتور أيمن خضاري، نقيب أطباء قنا، عن شكره وسعادته بإقامة تلك اللقاءات العلمية المثمرة بحضور قامات علمية طبيبة في مجال الأمراض الغير معدية والسكري على أرض قنا في ضيافة نقابة الأطباء، وتقديم الاستفادة والعلمية للأطباء والنصائح اللازمة لمواجهة تلك الأمراض، مؤكدًا أن نقابة الأطباء تسعي دائمًا إلى تقديم مستوي توعوي وخدمي متميز، وإقامة الندوات واللقاءات المتنوعة التي تخدم الأطباء والمواطنين.