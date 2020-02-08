شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عبدالخالق: ترشيحات مصر حظت بتأييد ساحق خلال انتخابات الاتحاد الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، إن كل الترشيحات المصرية حظيت بتأييد ساحق خلال الانتخابات التي جرت خلال الدورة الحالية للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن «مصر فازت للمرة الرابعة بعضوية مجلس السلم والأمن لمدة عامين اعتبارا من أبريل المقبل بعد عام واحد فقط من انتهاء عضويتها السابقة بالمجلس في مارس الماضى وذلك بالحصول على 43 صوتا من 44 قاموا بالتصويت».

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وتابع: «لقد جاءت الثقة باعتماد الترشيح المصرى بالتزكية تقديرا لجهود مصر في تحقيق السلم والأمن بأفريقيا وجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي طوال رئاسة الاتحاد الأفريقي، بما فيها ريادة ملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات ودعم جهود الاستقرار في ليبيا وجنوب السودان ومنطقة الساحل الأفريقى».

ولفت إلى «فوز القانوني والدبلوماسي المصرى د محمد هلال بعضوية لجنة القانون الدولى لمدة 5 أعوام بحصوله على 34 صوتا. مقابل حصول المنافس الليبى على 11 صوتا فقط، وهى المرة الثانية على التوالى التي تحظى فيها مصر بعضوية اللجنة«.

كما فازت القاضية المصرية أمل عمار مجددًا بعضوية الجهاز الاستشارى الأفريقي لمكافحة الفساد لمدة 5 سنوات.