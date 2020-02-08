شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنوفية» تنفي ظهور حالة مصابة بالكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، انه لا صحة لوجود حالة مصابة بفيروس كورونا داخل مستشفي أشمون العام، وهي مجرد شائعة.

ومن جانبة، قال الدكتور أسامة الفيومي، مدير مستشفي أشمون العام، إنه لا صحة لوجود أي مصاب بالمستشفي لفيروس كورونا، وهذة مجرد شائعة قام البعض بنشرها على مواقع التواصل الإجتماعي مما يثير الشك داخل نفوس المواطنين.

كان قد تداول على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي،خبر عن تواجد سيدة تدعي زينب مصابة بفيروس كورونا داخل مستشفي أشمون العام، حيث كانت متواجدة في الصين ومن ثم إنتقلت للملكه العربية السعودية لتأدية مناسك العمره ومن ثم الوصول المنوفية وتبين إصابتها بالمرض ومحتجزة داخل مستشفي أشمون العام .