شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف تفاصيل الاستعدادات لمواجهة الأوبئة فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ 24 ساعة الماض، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

بدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى غدا.. وتوجيهات بالوقاية من الأمراض المعدية

الصحة تكشف تفاصيل الاستعداد للفصل الدراسى الثانى لمواجهة الأوبئة بالمدارس

الصحة تكشف تفاصيل استقبال 3 عائدين من الصين يعانون من اعراض شبيهة بكورونا

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