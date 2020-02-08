شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 5 جرائم هزت كفر الشيخ.. ذابح أمه ومريض نفسى يأكل لحم شقيقه أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعددت الجرائم التى شهدتها محافظة كفر الشيخ التى ارتكبها أبناء فى حق والديهم أو أشقائهم، أو قيام أب بذبح زوجته وأبنائه، وتعددت الأسباب التى دفعت هؤلاء لارتكاب الجرائم، إما لمرض نفسى أو بسبب الخلاف على الميراث أو لشعور الجانى بسوء معاملة والديه أو بسبب دفع الزوجة لزوجها لقتل شقيقه.

من بين تللك الجرائم جريمة ارتكبها "زكى ال م"، 38 عامًا، وزوجته، وقتل شقيقه "رزق"، 42 عامًا، بقرية الدياسطى التابعة لمركز الحامول، بتحطيم رأسه بخشبة لخلاف بين زوجة الشقيق الجانى "منى.م.ع" والمجنى عليه، تمتحرير محضر حمل رقم 12160 جنح مركز الحامول.

وجريمة قتل ارتكبها إمام وخطيب مسجد، حيث قتل شقيقه للخلاف على الميراث بقرية التبع التابعة لمركز سيدى سالم، وتحرر المحضر رقم 4055 لسنة 2019 إدارى مركز شرطة سيدى سالم.

وكذلك الجريمة البشعة التى هزت مدينة كفر الشيخ، عندما أقدم طالب ثانوى على قتل شقيقه التلميذ بالصف السادس الابتدائى، بصورة مقززة بعد أن استدرجه لمكان مهجور تملأه الحشائش، بعيداً عن المارة، لينفذ جريمته، وبرغم أنه مريض نفسى، إلا أنه عقد النية على قتل شقيقه منذ خروجه من منزلهما بالعزبة الجديدة غرب المدينة، باصطحابه مقصاً، وأوهم شقيقه بأنهما سيتوجهان لأحد الأماكن لشراء بعض الأشياء، واستجاب له الشقيق الطفل الذى يبلغ 12 عاماً، ولم يكن يتخيل أن تكون نهايته على يد شقيقه، فبادر الطالب الثانوى، شقيقه بطعنة فى البطن، وحاول الصغير الهروب صارخاً من شدة الألم، إلا أنه تمكن منه، وانهال عليه بالمقص فى أماكن متفرقة من جسده، ولكن كل تركيزه أن تكون الضربات حول منطقة البطن، واستسلم الصغير لضربات شقيقه الموجعة رغماً عنه، والمتهم لم يتأثر بمناشدة شقيقه وتوسلاته بتركه أو معرفة سبب فعلته، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتحول الشقيق الأكبر لجنس بشرى آخر يقطع فى جسد شقيقه الذى فارق الحياة، متلذذاً بتناول لحمه وإخراج أحشائه كأنه فى مشهد تمثيلى يعبر عن "آكلى لحوم البشر"، وبعد أن مزق جسد شقيقه وتناول أجزاء منه، وتلطخت يداه وملابسه بالدماء هرب ناحية الشارع العمومي.

وبسؤال والد المتهم والمجنى عليه "ال م م ال" 61 سنة، أقر بأن ابنه المتهم أكد له قتله شقيقه الأصغر وأكل لحمه، مؤكداً أن ابنه المتهم يعانى من أمراض نفسية وعصبية، ويعالج منذ عام ونصف العام عند أحد الأطباء النفسيين، وتعرف على المقص المعدنى المعثور عليه بجوار الجثة، وأنه خاص بالمنزل، وبسؤال المتهم الذى كانت على ملابسه ووجهه وفمه آثار الدماء، أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر رقم 3109 إدارى قسم ثان.

وجريمة ذبح الطبيب "أحمد ع ز"، طبيب الوحدة الصحية بحى سخا، 41 سنة، المقيم ببرج عمر بن الخطاب رقم 4 بحى سخا، بمدينة كفر الشيخ، لزوجته، فى القضية التى تحمل رقم 502 لسنة 2019، جنايات قسم أول شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 25 لسنة 2019، كلى كفر الشيخ، عندما جهز "قفاز، وحبل، ولاصق شفاف، وسلاح أبيض سكين، وقتل زوجته "منى م ف ح"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها نتيجة خلافات زوجية مستحكمة، وفى هدوء وثبات، حيث استدرجها إلى غرفة النوم، وبعد استقلالها على فراشها كبل يديها وقدميها باللاصق الشفاف، فطوق عنقها بالحبل حتى غابت عن الوعى، وحملها إلى صالة المسكن وذبحها بالسكين، وعندما انتهى من زوجته ذبح أطفاله الثلاثة، حيث بدأ بطفلته الصغرى "ليلى"، 4 سنوات، بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار، عقب قتله زوجته، إذ توجه إلى غرفة نوم صغيرته وحال خلودها للنوم طوق عنقها بالحبل حتى غابت عن الوعى، ونقلها إلى صالة المسكن ووضعها بجوار جثة والدتها وقام بذبحها بأداة حادة "سكين"، ثم توجه لطفله "عمر"، 6 سنوات، ثالث المذبوحين، فقتله عمدًا مع سبق الإصرار، عندما توجه إلى غرفة نومه فذبحه مباشرة بالأداة الحادة "سكين" وهو نائم، ونفس الأمر قرره مع طفله "عبد الله"، 8 سنوات، فقتله عمدًا مع سبق الإصرار، عندما توجه إلى فراشه حال خلوده للنوم وذبحه هو الآخر، وذلك دون أن تراوده الرحمة فى قتل زوجته وأطفاله الثلاثة ذبحًا بآلة حادة "سكين"، والغريب ان الطبيب هو من ابلغ عن الجريمة، محاولاً اثبات تواجده فى عدد من المناطق ليبعد عن نفسه التهمة، ولكن سرعان ما انهار واعترف بجريمته .

وآخر تلك الجرائم التى هزت محافظة كفر الشيخ عامة ومركز دسوق خاصة، قيام نجار بذبح والدته المسنة، ولم تأخذه بها رحمة ولا شفقة، ولم يتذكر ما فعلته والدته معه طيلة 40 سنة، حملت به وولدته وربته، وكل ما قدمته له طوال تلك السنوات لم تشفع لها عنه، وقرر أن يضع حداً لمعاتبتها له بذبحها، ولم يهتز لتلك الجريمة البشعة، فبعد أن انتهى من جريمته خبأ أداة الجريمة بسطح المنزل، وخرج ليتناول طعامه على عربية فول، فلما عاد وجد أن شقيقه اكتشف الجريمة ومعه رجال المباحث مردداً "قتلتها قتلتها"، وكأنه يتغنى بتلك الكلمات .

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فكشفت تحقيقات النيابة العامة مع "السيد .ع.ج" 40 سنة، المتهم بقتل والدته العجوز عن أسباب قتله لها، أمام عبد الفتاح واصل، وكيل نيابة دسوق، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعى، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية والمستشار على الخدرجى رئيس النيابة، بحبس (نجار)، وأنه يعانى من اضطراب نفسى، وقام بذبح والدته العجوز "فاطمة. م. ا. ش"، 81 سنة على سرير نومها.

فأدلى المتهم قاتل والدته المسنة، وهو يبكى وفى حالة هيستيريا وانعدام توازن، ويهذى بكلمات، مكرراً قتلت أمى بسكين داخل غرفة نومها، لأنها دائمة الشجار معه، وأنه فوجئ بوجود جرح قطعى بأحد أصابع يده أثناء ذبحها بالسكين، وعندما حضر رجال المباحث إلى المنزل اعترفت لهم بكل شيء لأريح ضميرى الذى يعذبنى ويؤرقنى، وأنا نادم على ما فعلت.

وأضاف المتهم فى اعترافاته: "جهزت السكين ودخلت عليها وقت صلاة الفجر، وكانت مستيقظة فوق السرير، وعندما شاهدت السكين بيدى وبدأت ذبحها، قالت لى "ليه يا ابنى كدة"، وتلوت الشهادة، وقمت بذبحها من رقبتها، وعندما تأكدت من موتها توجهت إلى سطح المنزل وخبأت السكين، وخرجت من المنزل، وتناولت الإفطار على عربة فول، وعندما عدت وجدت رجال المباحث واعترفت بارتكابى الجريمة كاملة للعقيد أحمد السكران، وأرشدت رجال المباحث عن السكين المستخدم فى الحادث، وقمت بتمثيل الجريمة كاملة فى مكان الحادث.

وكانت نيابة دسوق أصدرت قرارا بحبس المتهم بقتل والدته 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث، حيث أفادت التحريات الأولية، بأن المتهم مهتز نفسيا.

وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية يفيد، ورود بلاغ لمركز شرطة دسوق، من "ج.ع" 58 سنة، نجار، بأنه أثناء توجهه للاطمئنان على والدته "ف.م" 81 سنة، ربة منزل، والتى تقطن معه بالطابق الأول بنفس العقار الذى يسكن به، وجدها مسجاة على سرير بغرفة نومها مع وجود آثار جرح ذبحى برقبتها.

وعلى الفور انتقل العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائى بدسوق، والرائد أحمد أبو عريضة رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، وضباط المباحث، وعدد من القيادات الأمنية، وتبين أن الجثة بشقة بالطابق الأرضى، بعقار مكون من طابقين، وأن نجلها المبلغ عن الجريمة يقطن معها فى الطابق الثانى العلوى، وسلامة منافذ الشقة.

وفوجئ رجال المباحث بقيام نجلها الثانى "السيد.ع" 40 سنة، نجار، بالصياح أنه من قام بقتل والدته المجنى عليها، داخل غرفة نومها، وبجواره سكين ملوثة، بالدماء، وتبين وجود جرح قطعى بأحد أصابع يد المتهم اليسرى.

وقام ضباط المباحث تحت إشراف العميد عبد الفتاح المنشاوى، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، بالتحفظ على المتهم، والأداة المستخدمة فى الجريمة "سكين"، وتعيين الحراسة اللازمة بمكان الواقعة، تحت تصرف النيابة العامة،وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 2683 لسنة 2020م، جنح مركز دسوق.