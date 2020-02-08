بالفيديو.. حرائق وانفجارات بموقع للجيش التركي في إسطنبول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشب حريق ضخم، بعد انفجار هز موقع لقوات مشاة الجيش التركي، في منطقة توزلا التابعة لمدينة إسطنبول. وغرد موقع ديلي صباح التركي على صفحته بموقع التواصل تويتر: "أصوات انفجارات ونشوب حريق في موقع لمشاة الجيش التركي بمنطقة توزلا في مدينة اسطنبول وطواقم الدفاع المدني تتجه للمكان".

تغريدة موقع ديلي صباح

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