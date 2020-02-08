شاهد فى دقيقة.. السر وراء وقوع 5 زلازل بمصر فى أقل من أسبوعين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هزات أرضية سجلتها الشبكة القومية للزلازل، وتم الإعلان عن وقوع 5 زلازل فى أقل من أسبوعين، وهو ما يثير القلق حول أسباب تكرار الهزات الأرضية، ولكن الوضع لا يمثل خطورة وخاصة وأن الهزات الارضية كانت بعيدة عن المناطق السكانية. وننشر تفاصيل الهزات الأرضية التى شهدتها مصر مؤخرا وسجلتها الشبكة القومية للزلازل: ـ منذ زلزال ١٩٩٤ ولم تشعر مصر بهزات أرضية شديدة ولكن ..وقوع 5 هزات أرضية فى فترات متقاربة لا تتعدي الأسبوعين، أمر يثير التساؤل عن أسبابها. ـ الخميس 6 فبراير الجارى، وعلى بعد 204 كم شمال شرق مدينة العريش هزة بقوة 4.0 درجة على مقياس ريختر ـ الجمعة 24 يناير الماضى هزة بقوة 6.74 درجة بسواحل العريش Advertisements ـ الإسكندرية تعرضت أيضا لهزتين أرضيتين، يوم الخميس 30 يناير ـ محافظة الجيزة شعر سكانها بهزة أرضية بقوة 2.53 درجة الأسباب الأسباب ـ قرب مصر من بعض الأحزمة الزلزالية، والتى تصل لـ 7 أحزمة معروفة على مستوى العالم. ـ البحوث الفلكية أكدت أن الوضع غير مقلق ولا داعى للخوف ـ الهزات الأرضية أمر طبيعى ويحدث بشكل يومى ومعظمها بعيد عنا بشكل كبير

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