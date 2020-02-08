مصر الجميلة.. حكاية بنت من رشيد أخذت اسمها تيمنا من ثورة 30 يونيو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تامر خميس، من أهالى مركز رشيد، بمحافظ البحيرة، إنه أطلق اسم "مصر الجميلة" على ابنته واستخرج لها شهادة ميلاد باسم "مصر الجميلة تامر خميس" بعدما ولدت بعد ثورة 30 يونيو، مؤكدا أنه اختار هذا الاسم حتى يكون اسم مصر على لسانه عندما ينادى على ابنته.
وأضاف تامر خميس: "ربنا رزقني ببنتي مصر الجميلة بعد قيام ثورة 30 يونيو 2013"، مشيرا إلى أن إطلاق هذا الاسم على ابنته نوع من الدعم لمساندة مصر وجيشها العظيم الذى أنقذ مصرنا الحبيبة.
وأوضح تامر خميس، لـ"دوت مصر"، أنه عندما ذهب لمكتب السجل المدنى، لكى يستخرج شهادة الميلاد، أخبره الموظفون أن الأسماء المركبة غير مسموح تسجيلها ولكنهم عندما علموا أننى سأكتب اسم ابنتي "مصر الجميلة" وقفوا جانبي وفرحوا جدا وقاموا بتسجيلها.
وأشار والد "مصر الجميلة " إلى أن لديه طفلا آخر يحمل اسم "رائد"، لافتا إلى أنه حريص على أن يرتدى طفله فى الخروجات الزى المموه، حبا وتقديرا لجيش مصر الذى يحمى ويبنى.
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