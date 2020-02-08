محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها. ورد بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من 6 مواطنين، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، يفيد بممارسة حاصل على دبلوم زراعة، مُقيم بدائرة القسم، نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في تجارة الأراضي والعقارات والسيارات، والحصول من الشاكيين على مبالغ مالية بلغ إجماليها 2 مليون و240 ألف جنيه مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية. وأكدت التحريات صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بحجة استثمارها في تجارة الأراضي.. سقوط نصاب استولى على 2 مليون جنيه من المواطنين بالغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.