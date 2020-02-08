مُسجل الدقهلية سقط بـ 54 طربة حشيش في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط مسجل شقي خطر بجنوب سيناء، وبحوزته 54 طربة لمخدر الحشيش بقصد الاتجار.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة رأس سدر بمديرية أمن جنوب سيناء، بالاشتراك مع قوات الأمن المركزي، عقب تقنين الإجراءات، نجحت في ضبط مالك مخزن خردة، مقيم أبو صوير دائرة قسم شرطة رأس سدر، ومحل إقامته الأصلي محافظة الدقهلية، مسجل خطر سرقات عامة، وسبق اتهامه في 14 قضية؛ لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزته 54 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5,500 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وذلك حال تواجده بمنطقة أبوصويره دائرة القسم.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.