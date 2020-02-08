​"شئون عربية البرلمان" تناقش تطورات القضية الفلسطينية الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
تناقش لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، برئاسة النائب أحمد رسلان، طلبي الإحاطة المقدمين لوزير الخارجية من النائب أحمد فؤاد أباظة، حول دور جامعة الدول العربية الخاصة بالأمن المائي العربي، وآخر تطورات القضية الفلسطينية، وما آخر مستجدات المصالحة التي ترعاها مصر.
كما تناقش اللجنة في اجتماع ثاني يوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم لوزير الخارجية من النائب أحمد فؤاد أباظة، بشأن آخر تطورات مسار الحل السياسي في ليبيا، وما جهود مصر في هذا الشأن.
ومن جانبها تناقش لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها الأحد المقبل، خطة وزارة التربية والتعليم لدعم توجه مصر لأفريقيا.
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