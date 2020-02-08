"مستقبل وطن" يطلق مبادرة "المصري بأخلاقه" للتوعية بالتنمر وأسبابه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أطلقت أمانة العمل الجماهيري المركزية بحزب "مستقبل وطن"، اليوم الجمعة، مبادرة "المصري بأخلاقه"، في فعالية بمركز شباب الجزيرة، بهدف توعية طلاب المدارس والجامعات بالأخلاق.

وشهد الحفل تقديم العديد من الفقرات الغنائية، تضمنت عرض مسرحية "معلش"، والتي تناقش قضايا الشباب، وطريقة علاجها بشكل كوميدي ودرامي تربوي.

وحضر إطلاق المبادرة، المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، ومحمد عمار أمين العمل الجماهيري بالحزب، والمهندس محمد صبري أمين الشؤون البرلمانية، والدكتورة نجلاء فريد أمينة العلاقات العامة، وعمرو عماد عضو الأمانة المركزية، بالإضافة، لحضور يوسف عادل صاحب فكرة المبادرة.

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وفي كلمته، قال رئيس الحزب، إن الشباب دون سن 18 سنة، والأسرة المصرية لهما دور كبير في تغيير الثقافة المصرية، مضيفًا أنه يقع على عاتق الأسرة المصرية دور كبير في حماية المورثات الثقافية المصرية.

وشدد، "رشاد"، على أهمية دور الأم في التنشئة الأخلاقية للأبناء قائلًا: "مصر ليست مدينة القاهرة فقط، والأم هي عمود وميزان الأسرة"، لافتًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، تسببت في تغيير ثقافتنا.

ومن ناحيته، أوضح محمد عمار أمين العمل الجماهيري بـ"مستقبل وطن"، أن الهدف من المبادرة يتمثل في توعية الشباب، بمفهوم التنمر، والذي بات أحد أشكال العنف الذي يمارسه طفل أو مجموعة من الأطفال، ضد طفل آخر أو إزعاجه، فضلًا عن نشر الشائعات.

وأوضح يوسف عادل صاحب فكرة المبادرة، أنها ترتكز على التوعية بأنواع التنمر، وضحايا التنمر، ومدى تأثير التنمر على الأطفال، وكيفية معالجة التنمر مع مواقف التنمر بين الأطفال.