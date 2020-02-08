الأنبا بولا: الوفد رسخ مفهوم المواطنة بين المصريين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال الأنبا بولا راعي كنيسة المطرية، إن المنطقة تشرفت بافتتاح لجنة الوفد فيها، مضيفًا أن الحزب رسخ مفهوم المواطنة، باتخاذ شعار الهلال مع الصليب، ما يمثل وحدة المصريين.

جاء ذلك على هامش افتتاح مقر حزب الوفد بالمطرية، مساء اليوم الجمعة، بحضور النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام الوفد.

ووجه "بولا" التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتتاحه الكنيسة بجوار مسجد الفتاح العليم في العاصمة الإدارية الجديدة، لتظل مصر في رباط إلى أبد الآبدين.

وشدد راعي الكنيسة المطرية على أن المطرية تمثل الحضارات الفرعونية والقبطية والإسلامية، وهو تاريخ كبير يشرف به المصريين جميعًا، مهنئًا بيت الأمة بافتتاح مقر الوفد الجديد بالمطرية.