مصر | انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مصنع 15 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مصنع 15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت النيابة العامة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق شب في أحد المصانع بمنطقة 15 مايو وارسال تقرير وافي عن سبب الحريق وحصر التلفيات والخسائر الملحقة به.

البداية عندما ورد بلاغ لضباط الحماية المدنية، بنشوب حريق في أحد المصانع بمنطقة 15 مايو وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وتمكنوا من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.