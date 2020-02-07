شكرا لقرائتكم خبر عن «نيفين» تعتمد لائحة رأس المال الدائم لمؤسسات الرعاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، لائحة رأس المال الدائم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والتى تهدف إلى دفع المجتمع المدنى للتعاون ودعم الوزارة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية تحقيقًا للمصلحة الفضلى للأطفال.

وقالت «نيفين» إن الوزارة تتجه إلى توظيف منظمات المجتمع المدنى- الجمعيات والمؤسسات الأهلية- وتعزز اللائحة دور الوزارة فى إسناد مشروعاتها، التى من بينها دُور الرعاية التى تهدف إلى تمكين الأطفال المودَعين تلك المؤسسات اقتصاديًا واجتماعيًا، وإعادة تأهيلهم ودمجهم فى المجتمع عن طريق التعليم والتشغيل، بما يحقق الاستغلال الأمثل لموارد تلك المؤسسات من ملاعب وورش ومساحات متاحة وغيرها، ويحقق الدمج المجتمعى لأبناء الدُّور من خلال التعامل المباشر والتفاعل مع الجمهور والمجتمع المحيط.

ولفتت إلى تغيير نظرة المجتمع الخارجى للمؤسسات من خلال دخول أفراد المجتمع إلى المؤسسات، ونقل الصورة إلى المجتمع الخارجى، وتنمية روح الرقابة المجتمعية على المؤسسات.