شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق «الإنتاج الحربى» و«العربية للعلوم» على التعاون بتدريب الطلاب والبحث العلمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، توقيع بروتوكولين تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، الأول بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى والأكاديمية والثانى بين الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربى وكلية الهندسة والتكنولوجيا التابعة للأكاديمية وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

يهدف بروتوكول الهيئة القومية للإنتاج الحربى والأكاديمية للتعاون فى مجال التدريب من خلال عقد دورات تدريبية مشتركة للعاملين بشركات الوزارة والمتدربين بالأكاديمية، كما سيتعاون الطرفان فى إعداد دراسات الأثر البيئى للمشروعات التى تتم المساهمة فى تنفيذها فى إطار خطة التنمية المستدامة للدولة، وكذلك البحوث العلمية ذات الاهتمام المشترك وتحويل مخرجات البحث العلمى والأكاديمى لمشروعات صناعية.

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وبموجب البروتوكول الموقع بين الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا وكلية الهندسة والتكنولوجيا، سيتم التعاون فى مجالات البحث العلمى وبرامج التدريب الطلابى وتنفيذ مشروعات التخرج والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه للدراسات العليا من خلال الزيارات المتبادلة وتقديم التدريب العملى لطلاب الأكاديمية.

وأوضح «العصار» أنه بموجب البروتوكولين ستتيح الوزارة التدريب الصيفى وتنفيذ برامج الزيارات العلمية لطلاب الأكاديمية داخل مصانع وشركات الوزارة وذلك لتخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل.

من جانبه أوضح الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، أنها ستقوم بالإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه للدراسات العليا، كما سيتم تبادل انتداب أعضاء هيئة التدريس المتميزين وإجراء البحوث العلمية الأساسية.