شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف بالسويس يشيعون جنازة شهيد الواجب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، يرافقه خالد سعداوى، السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، أمس، الجنازة الشعبية للشهيد فاضل سالم باشا، ابن السويس، الذي استشهد في سيناء.

وحضر تشييع الجنازة اللواء حسن ترك، نائب مدير الأمن، ومحمد المصرى وطارق متولى وطلعت خليل، أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية والآلاف من أهالى السويس. وقدم المحافظ العزاء إلى والد وأسرة وأقارب الشهيد، ابن السويس، الملازم أول فاضل سالم باشا. وكان المحافظ والقيادات قد أدوا صلاة الجمعة، ثم صلاة الجنازة على الشهيد، بمسجد سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب، بحى فيصل.

وقال سيد الباشا، عم الشهيد، إن الشهيد «فاضل»، 24 سنة، أنهى دراسة «الهندسة»، والتحق بالقوات المسلحة لتأدية الخدمة العسكرية، وجرى اختياره «ضابطًا احتياطيًا»، وقضى أكثر من عامين ونصف العام في سلاحه، أغلبها داخل سيناء، وكانت خدمته ستنتهى بعد 4 أشهر.