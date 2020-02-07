شكرا لقرائتكم خبر عن «زايد التخصصي» تجري جراحة دقيقة لمريضة تعاني من ضيق بالصمام الأورطي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد هجرس، مدير مستشفى الشيخ زايد التخصصي، التابعة لوزارة الصحة، قيام فريق طبي بإجراء عملية دقيقة، الجمعة، وهي عبارة عن زراعة صمام أورطى عن طريق القسطرة التداخلية «TAVI» وتعد هذه العملية من العمليات الدقيقة ذات المهارة العالية والتى يقوم فيها الفريق الطبى بإدخال قسطرة دقيقة عن طريق الشريان الفخذي لزرع الصمام، وتصل قيمة الصمام فقط 350 ألف جنيه بالإضافة إلى باقى مستلزمات العملية وإقامة المريض، وتم إجراء الجراحة بالكامل على نفقة الدولة.

وأضاف في تصريح لـ«المصري اليوم» أن هذه العملية الدقيقة أجريت لمريضة تبلغ من العمر 85 عامًا وكانت تعانى من ضيق شديد بالصمام الاورطى بالإضافة إلى تكلسات حول الصمام مما يؤدى إلى صعوبة شديدة في التنفس والآلام بالصدر لاتجعلها تستطيع ممارسة الحياة الطبيعية.