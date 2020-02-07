نائب محافظ الإسكندرية تتفقد مشروع خفض المياة الجوفية في أبو مينا (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

للمرة الثانية خلال ما يقرب من شهر أجرت جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية جولة تفقدية لاعمال مشروع تخفيض المياة الجوفية في منطقة ابو مينا الاثرية الواقعة في برج العرب والتي تغمرها المياة بعمق ٧ امتار منذ سنوات اليوم حيث تنفذ اعمال خفض منسوب المياة الجوفية وزارة السياحة والآثار .

ورافق محمد متولي مدير عام اثار الاسكندريه والساحل الشمالي نائب المحافظ وحضور مهندسين الإدارة الهندسية والاثرين والشركة المنفذة واستشاري المشروع ومعهد بحوث المياة الجوفية التابع لوزارة الري حيث تم متابعة وتفقد اعمال استكمال تنمية الآبار وتطهيرها ومسار خطوط الطرد.

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وقال متولي انة تم إزالة الحشائش بمسطح يبلغ مساحته خمسة آلاف متر في منطقة أبومينا بواسطة دير مارمينا العجائبى في اطار التعاون والتنسيق الذي تم بين الانبا كيرلس افامينا رئس الدير والقمص تداوس افامينا مسؤول ملف الاثار في الدير.

وأشار إلى أن الشركة المنفذة للمشروع انتهت من تعديل مسارات المواسير لتحقيق الانسيابية اثناء شفط المياة من خلال الطلمبات الجديدة المقرر تركيبها بدلأً من الطلمبات القديمة التي تم تكهينها لافتا إلى أن الجديدة ستكون عالية الجودة والكفاءة وتتحمل العمل الشاق والبيئة المالحة الموجودة حيث أنها ستتعامل مع مياة شديدة الملوحة ما يتطلب كفاءة عالية ومقومات متفردة حتى تقوم بعملها بمنتهى الكفاءة وطبقاً للمواصفات العالمية .

وأوضح أن المنطقة تواجه العديد من المشكلات لسنوات من بينها ارتفاع منسوب المياة الجوفية التي تهدد الموقع وخاصة قبر القديس ابو مينا العجائبى والتى تغمره المياة بمعدل ارتفاع 7 أمتار مشيرا إلى أن منطقة أبومينا الاثرية تعد الاثر القبطى الوحيد في مصر المسجل على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو» ضمن أهم 5 مناطق تراث عالمى تابع لليونسكو في مصر والأثر رقم 90 على مستوى العالم في مناطق التراث العالمي.

يشار إلى أن وزارة الاثار تسلمت ١٠٠ طلمبة رفع جديدة تم استيرادها من الخارج ضمن تعاقد الوزارة على شراء 170 طلمبة رفع مياة بتكلفة 15 مليون جنيه لخفض منسوب المياة الجوفية في المنطقة الاثرية ودير القديس مارمينا العجائبى.

نائب محافظ الإسكندرية تتفقد مشروع خفض المياة الجوفية في أبو مينا

نائب محافظ الإسكندرية تتفقد مشروع خفض المياة الجوفية في أبو مينا