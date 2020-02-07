شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يتفقد انطلاق المبادرة الرئاسية «نور حياة» لمكافحة مسببات العمى (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، انطلاق فاعليات المبادرة الرئاسية «نور حياة» لمكافحة مسببات وضعف الإبصار بالمحافظة، حيث بدأ تنفيذ المبادرة بمركز شباب مدينة سوهاج، بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.

وأشاد المحافظ، بالمبادرة الرئاسية التي تستهدف إجراء المسح الطبي على المواطنين وطلاب المدارس وبخاصة في المناطق الأكثر احتياجا، ومعالجة مسببات وضعف الإبصار لديهم، معربا عن تقديره للقائمين على المبادرة من صندوق «تحيا مصر»، والقوات المسلحة، والجهات المشاركة.

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وأكد المحافظ، على تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لدعم المبادرة ونجاحها في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتلاميذ المدارس، وتغطية كافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، موجها رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بالإعلان عن المبادرة ومواقع تنفيذها، وتسهيل انتقال المواطنين إلى القافلة الطبية للكشف وصرف العلاج اللازم وتقديم النظارات الطبية بالمجان.

ومن جانبه أوضح أحمد خيري، مدير برنامج الرعاية الصحية بصندوق «تحيا مصر»، أن المبادرة ستجوب جميع مراكز ومدن المحافظة، حيث سيتم إقامتها في مراكز الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، والجمعيات الأهلية، والمستشفى العسكري بسوهاج، وذلك يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، لافتا إلى أن المبادرة تستهدف الكشف على 1200 مواطن خلال اليومين، وهى مستمرة على مدار 3 سنوات ونصف السنة للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التي يمكن تجنبها كأحد الأهداف الرئيسية للمبادرة .

واشار خيرى، إلى أن القافلة مكونه من عيادتين رمد وعيون، وبهما أحدث الأجهزة الطبية، وأجهزة ضغط وسكر، وصيدلية، ونظارات طبية، كما تضم القافلة فريقا طبيا مكون من 6 أطباء، و4 ممرضين، وصيدلي، وأخصائي بصريات، وفريق لتسجيل بيانات المرضى مكون من 4 أفراد، ورفعها على قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة، منوها بأنه يتم توفير نظارات وأدوية طبية وتحويل أي حالات تحتاج إلى تدخل جراحي إلى مستشفى سوهاج العسكري.

رافق المحافظ خلال تفقده أعمال المبادرة، اللواء عصام الدين الليثي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أدهم محمود، مدير برنامج التنمية العمرانية بصندوق تحيا مصر، وعلى مبارك رئيس جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل بسوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.