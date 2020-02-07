شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للطفولة» يدرب أعضاء لجان الحماية على تشريعات حماية حقوق الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة ورشة عمل تدريبية لأعضاء لجنة الحماية بمقر جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، بعد صدور قرار بتشكيل لجنة حماية الطفل بها، وذلك بهدف بناء قدرات العاملين على مفهوم الرصد وآليات التشبيك مع خط نجدة الطفل 16000 والإطار التشريعي لمنظومة الحماية. وجاء ذلك بحضور المهندس عادل النجار رئيس الجهاز بالمدينة.

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يأتي ذلك في إطار اهتمام المجلس القومي للطفولة والأمومة بتفعيل منظومة حماية الطفل على المستوى الوطني وفي هذا السياق أشارت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس قام بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية بتشكيل لجان لحماية الطفل بالمدن العمرانية الجديدة والتي لا تخضع للمحافظين ولا يتواجد بها لجان فرعية لحماية الطفل حيث تخضع لرؤساء المدن الجديدة، وبناء عليه فقد قام المجلس بالتنسيق مع الهيئة ورؤساء اجهزة المدن لتشكيل وتفعيل تلك اللجان لتوسيع التغطية الجغرافية لمنظومة الحماية على مستوى جمهورية مصر العربية، مؤكدة على أن تشكيل لجان حماية الطفل بتلك المدن هو أمر بالغ الأهمية نظرا لاستقبال خط نجدة الطفل 16000 العديد من البلاغات في نطاق تلك المدن.

تخلل التدريب التعريف بآليات تشكيل لجان الحماية العامة الفرعية ومفهوم حماية الأطفال في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، ودور لجان الحماية الفرعية والتدابير المنوطة بها، وكيفية استيفاء نماذج الرصد.

كما تضمنت ورشة العمل أيضاً التطرق للإطار التشريعي لمنظومة حماية الطفل الوطنية كما جاءت بالقانون، والكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2018 بشأن تفعيل دور لجنة حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الجنائية بالإضافة إلى استعراض حالات الخطر المنصوص عليها في قانون الطفل المصري والخطوات الإجرائية الخاصة بحالات العنف، والتدابير المنوطة للجان حماية الطفل وفقا للقانون فضلا عن كيفية التنسيق مع آلية الإبلاغ القانونية خط نجدة الطفل 16000.