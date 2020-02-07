شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يحيل طبيبة بمستشفى القرين للتحقيق بسبب الغياب‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، بالمرور المفاجئ على مستشفى القرين المركزي لمتابعة انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى.

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وتفقد وكيل الوزارة قسم الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، والأقسام الداخلية، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة، واطمأن على تقديم الخدمة، والتزام الفريق الطبي من الأطباء والتمريض بالتواجد بمقر عملهم، باستثناء عدم تواجد طبيبة بمكان العمل، ووجه وكيل الوزارة بإحالتها للتحقيق بالشؤون القانونية.

كما اطمأن وكيل وزارة الصحة على التدريب الجيد لهيئة التمريض على الأجهزة الطبية بالأقسام، خاصة بغرفة الإنعاش القلبي الرئوي، وشدد على الالتزام بتسجيل جميع بيانات المريض والإجراءات الطبية بالسجل الطبي له، وأيضاً تدوين جميع البيانات لحالات الترصد بالأقسام الحرجة بالمستشفى.

يأتي هذا ضمن المتابعة المستمرة لوكيل الوزارة لجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة خاصة أيام الراحات والعطلات الرسمية للتأكد من انتظام سير العمل.