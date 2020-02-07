شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: «مدبولي» وافق على تخصيص 5 مليارات جنيه لزيادة أسرة الرعاية والحضانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نقابة الأطباء، الخميس، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه، مساء الخميس، مع وزيرتي التخطيط والصحة الدكتورة هالة السعيد، تخصيص 5 مليارات جنيه لحضانات الأطفال، والرعاية المركزة في موزانة الصحة لعام 2020 / 2021.

وأوضحت النقابة، في بيان، أن «رئيس الوزراء أكد في بداية الاجتماع أن الدولة حريصة على تقديم خدمة صحية مميزة، وأن الحكومة تضع على أجندة أولوياتها ضرورة تنفيذ مبادرات الأهتمام بالرعاية المركزة وحضانات الاطفال والطوارئ».

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وأشار إلى أن «موازنة الصحة من المقرر أن تشهد زيادة بنسبة 100% عن العام المالى 2020 / 2021 مقارنة بمخصصات موزازنة العام المالى الجاري».

جاء ذلك استجابة للمبادرة التي أطلقها نقيب أطباء مصر، والدكتور حسين خيرى، عبر «المصرى اليوم» في حواره الذي نشر الخميس على صفحات الجريدة تحت عنوان (نحتاج مبادرة رئاسية لدعم «الرعاية المركزة والحضانات»).

وأطلق النقيب في حواره دعوة للرئاسة لتبنى مبادرة لزيادة أسرة الرعاية المركزة والحضانات على مستوى المستشفيات الجامعية والحكومية حيث ان المستشفيات تعيش أزمة كبيرة بسبب قلة بل وندرة هذه الأسرة وهو مشهد يومى يؤثرعلى آلاف المرضى وذويهم وعلى الأطباء الذين يضطرون في بعض الأحيان إلى تأجيل إجراء العمليات الجراحية بخلاف الأزمات التي تواجهها المستشفيات بسبب الحوادث والمواليد الذين يحتاجون للحضانات.

كان الدكتور حسين خيرى، طرح أيضاً من خلال مبادرته الخطوات التي يمكن من خلالها توفيرآلاف الآسرة ليتم تأهيلها بما يتناسب مع احتياجات غرف الرعاية المركزة مع تدريب كوادرالأطباء والتمريض وزيادة رواتبهم.