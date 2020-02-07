شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام اللجنة الدولية للأخوة الإنسانية لطلاب الأزهر: تنتمون لأعرق مؤسسة في التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص المستشار محمد عبدالسلام الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية والمستشار السابق للدكتور أحمد الطيب ،شيخ الأزهر، على توجيه رسالة فخر وإعتزاز لطلاب الأزهر المشاركين في فاعليات الذكرى الأولى لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، التي عقدت بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في الثالث والرابع من فبراير من الشهر الجاري.

وقال المستشار محمد عبدالسلام في رسالة لشباب الأزهر على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: «شباب الأزهر ومستقبله وحملة لواء الوسطية، ثقوا بأنفسكم وبأنكم تنتمون إلى أعرق مؤسسة في التاريخ.. ثقوا بأنكم دعاة الوسطية وحراس الشريعة بالحكمة والموعظة الحسنة، وافتخروا أنكم تتعلمون في الأزهر في عهد الإمام المجدد أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورائد الإصلاح».

وكان وفد من طلاب الأزهر الشريف قد شاركوا، في فعاليات التجمع الإعلامي العربي من أجل الأخوة الإنسانية، التي أطلقها مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في العاصمة الإماراتية أبوظبي.