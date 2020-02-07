شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرئاسة: السيسى يأمر بعلاج وتوفير محل لمواطنة على نفقة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بتوفير أحد المحال لمواطنة من الباعة الجائلين وعلاجها على نفقة الدولة وتقديم الرعاية الصحية الفورية لها، حيث تصادف تواجدها خلال تفقده اليوم الجمعة، لأعمال التطوير التى تتم بمنطقة عزبة الهجانة.





ونشرت الصفحة الرسمية لمتحدث رئاسة الجمهورية، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "أثناء مرور السيد الرئيس تصادف تواجد إحدى المواطنات من الباعة الجائلين، حيث أمر سيادته بتوفير أحد المحال لممارسة نشاطها وكذا أمر بعلاجها على نفقة الدولة وتقديم الرعاية الصحية الفورية لها".

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة بجولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منطقة عزبة الهجانة بمنطقة الكيلو 4.5 بطريق السويس بواسطة الشركة الوطنية للطرق واستغلال المناطق المتاحة أسفل كوبري الجيش لصالح رفع المعناه عن قاطني المنطقة.

Advertisements

وسيتم إنشاء مواقف السيارات والنقل العام والجماعي ومحال تجارية بأنشطتها المختلفة وكذا مناطق ترفيهية ورياضية لخدمة شباب المنطقة بالإضافة إلى إنشاء نقاط شرطة عسكرية ومدنية ومرورية لخدمة أهالي المنطقة.

وأمر الرئيس باستقطاع مساحة من أحد الوحدات العسكرية لصالح تطوير أح شوارع المنطقة لسهولة تقديم الرعاية الأمنية والطبية بالمنطقة.

ووجه الرئيس بإجراء عمليات رصف الطرق المحيطة للتسهيل حركة انتقال المواطنين الداخلية.

وقوبل الرئيس السيسى بالترحاب الشديد من أهالي المنطقة، وأثناء مروره تصادف تواجد إحدي المواطنات من الباعة الجائلين، حيث أمر الرئيس بتوفير أحد المحال لممارسة نشاطها وكذا أمر بعلاجها على نفقة الدولة وتقديم الرعاية الصحية الفورية لها.