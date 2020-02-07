شكرا لقرائتكم خبر عن سليفى وهدايا..رجال الشرطة يرسمون البهجة على وجوه الأطفال المرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "دا أقل شيء نقدمه لأطفالنا المرضى، ربنا يقدرنا ونرسم البسمة على وجوههم"، كلمات خرجت من ضباط وضابطات الشرطة عقب زيارتهم للمعهد القومي للأورام لتوزيع الهدايا عليهم.

وحرص الأطفال المرضى على التقاط الصور السيلفي مع رجال الشرطة، فضلاً عن استلامهم هدايا مقدمة من رجال الشرطة، مما أضفى أجواءً من البهجة على الأطفال المرضى.

ونظمت أكاديمية الشرطة زيارة للمعهد القومى للأورام من خلال وفد ضم عدد من طلبة وطالبات كلية الشرطة بمشاركة عدد من الضباط والضابطات، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة، والحرص على تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات الدولة لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين.

وتم تنظيم جولة للطلبة بالمستشفى، التقوا فيها بعدد من المرضى المحجوزين بوحدات وأقسام المستشفى، وقاموا بتوزيع بعض الهدايا الرمزية للمساهمة فى تقديم الدعم النفسى والمعنوى للمرضى، ولاسيما الأطفال منهم وإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم.

وتبرع الوفد الزائر من طلبة وضباط أكاديمية الشرطة، بدمائهم لصالح المرضى بالمعهد، من جانبهم أعرب القائمون على العمل بالمعهد عن سعادتهم البالغة بتلك الزيارة، مشيدين بجهود وزارة الداخلية الدائمة والمستمرة فى تقديم أوجه الدعم لمؤسسات الدولة ذات الطابع الإنسانى والاجتماعى، متمنيين تكرار تلك الزيارات لرفع الروح المعنوية للمرضى.

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ضابطة شرطة



التقاط صور