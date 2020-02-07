"الآثار طلعت سليمة".. ضبط عاطل بحوزته 269 قطعة أثرية بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأجهزة الأمن بالمنيا، ألقي القبض على أحد الأشخاص بالمنيا وبحوزته 269 قطعة أثرية بقصد الاتجار.

كانت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة سياحة وآثار المنيا أكدت قيام عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة مطاي بالمنيا، بحيازة بعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الاتجار.

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا أسفرت عن ضبطه بمسكنه، وبحوزته 269 قطعة أثرية عبارة عن 26 تمثال أشكال وأحجام مختلفة من (الجرانيت، الفخار، الحجر الجيري، النحاس، البازلت، الفيانس) ترجع للعصور الفرعونية واليونانية الرومانية، 17 تميمة من (الفيانس، الحجر الجيري) جميعها ترجع للعصر الفرعوني، 226 عملة نحاسية وبرونزية جميعها ترجع للعصر اليوناني الروماني.

وبعرض المضبوطات على مفتشي الآثار، أفادوا بأثريتها وأنها تخضع لأحكام قانون حماية الآثار، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.