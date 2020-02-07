المصنفات تضبط شركة إنتاج فني تستخدم برامج حاسب آلي مقلدة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، في ضبط إحدى شركات الإنتاج الفني بالجيزة لاستخدامها برامج حاسب آلي مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (إحدى شركات الإنتاج الفني، كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) باستخدام أجهزة حاسب آلي مُحمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية، دون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب حقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المشار إليها، وبتفتيشها في حضور المدير الإداري للشركة تم ضبط وحدتي معالجة مركزية يعملان كوحدة مونتاج؛ مُحمل عليهما برامج حاسب آلي مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.