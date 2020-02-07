7 أيام جريمة.. فاجعة البحيرة ومقتل نجل مذيعة النهار ومأساة عمال شقة أكتوبر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد الأسبوع الماضي محاكمات عدة شغلت الرأي العام، وجرائم تقشعر لها الأبدان، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفا.

وتحمل السطور التالية أبرز تلك الجرائم التي رصدها الخليج 365 خلال أسبوع..

جار قاتل أسرته بالبحيرة: مرضه أدى لتعثره وفشله في الإنفاق على أبنائه

كشف أحد جيران نقاش البحيرة، قاتل أسرته، أن الأخير كان يعاني مشكلات مادية ونفسية، يرجح أنها السبب وراء ارتكاب جريمته وانتحاره بعدها.

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"بلاش التهريج ده".. تفاصيل مقتل نجل مذيعة النهار على يد صديقه بالخطأ

كشفت التحقيقات في واقعة مقتل "كريم" نجل المذيعة مروة ميمي، أن الطفل المتهم كان في شقته بحي الزمالك بصحبة شقيقيه، واستقبل ثلاثة من أصدقائه بينهم المجني عليه، في غياب الوالدين اللذين كانا خارج المنزل حينها.

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حُلم اختنق في غرفة.. ماذا حدث داخل شقة عمال أكتوبر الخمسة؟

506 كيلو مترات قطعها 5 شباب من مسقط رأسهم بمركز جهينة محافظة سوهاج إلى العاصمة -في نحو 6 ساعات- بحثا عن فرصة عمل تدر عليهم دخلا شهريا يمنحهم فرصة للحياة، تاركين الأهل والأحباب أملا في غد أفضل، إلا أن إسفكسيا الخنق بددت أحلامهم، لقوا مصرعهم في لمح البصر، فكانت رحلة العودة إلى منبت جذورهم لكن هذه المرة محمولين على الأعناق في طريقهم إلى مثواهم الأخير.

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"كنت عايزة أساعده يتجوزني".. سر اختفاء المضيفة الحسناء في شقة أكتوبر

فتاة فقدت والدها لتقيم رفقة والدتها بحي المعادي الراقي بمحافظة القاهرة، ومحل إقامة ثانٍ بحدائق الأهرام، التحقت للعمل كمضيفة جوية ليضفي عليها مزيدًا من المكانة الاجتماعية دون أن يدري بخلدها بما قد تتعرض له بسبب تلك النقطة.

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اللقطات الأولى من مسرح جريمة "قتيل لقمة العيش" بأبو النمرس

فرضت قوات الشرطة بالجيزة طوقا أمنيا بمسرح جريمة مقتل صاحب محل سوبر ماركت بمركز أبو النمرس، مساء الإثنين.

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مصدر أمني يكشف تفاصيل تغيب قاصر عن منزلها بالجيزة: تركته بإرادتها

قال مصدر أمني، إنه عقب تداول المواقع الإخبارية لواقعة تغيب إحدى الفتيات عن منزلها بمنطقة ميت عقبة، فقد تبين عودتها إلى مسكنها بعد تركها محل إقامتها بإرادتها.

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خيانة "أم العيال".. أقامت مع عشيقها شهرين وسهلت قتل زوجها

ملّت "آ. ن" من العيش رفقة عشيقها في الخفاء على مدار عامين، فقررت البقاء معه طوال حياتها، ودبرت خطة مُحكمة للتخلص من زوجها السمسار، مُستغلة تعدد خلافاتهما، فجهزت له كوبا من الشاي، ووضعت داخله عقارا منوما، وانتظرته حتى أخلد إلى النوم، واستعانت بعشيقها، وصديقه، وكتموا أنفاسه حتى فارق الحياة.

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الرائحة كشفت الوفاة بعد 4 أيام.. جيران "العروسين" يروون تفاصيل مصرعهما بشبرا

4 أيام متصلة، ولا أحد يعلم ما حدث لـ"العروسين" داخل شقتهم في منطقة منشية عبدالمنعم رياض بشبرا الخيمة، إلا أن رائحة كريهة انبعثت من شقتهما، دفعت الجيران للشك في حدوث مكروه لهما، قبل أن يكتشفوا جثتي "كمال" وزوجته داخل شقتهما، بعد أقل من شهرين على الزفاف.

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"أبو عمرة عاكس أم نوكيا".. قصة حرب الشوارع بين 27 شخصًا في وسط الإسكندرية

لم يدر "أبو عمرة" إن معاكسته لسيدة تصادف مرورها بالشارع ستورطه في شجار وتحول المنطقة لساحة حرب شوارع، وتتسبب في سقوط مصابين وغلق المحلات وتوقف حركة المرور والمواصلات العامة والخاصة.

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علاقة مُحرمة وجثة على الطريق.. كيف أنهت "صفعة" حياة سيدة على يد عشيقها؟

لم تدر السيدة الأربعينية أن صفعها عشيقها سيودي بحياتها، ويتركها جثة هامدة بملابسها الداخلية مُلقاة على الطريق في صحراء مدينة السادس من أكتوبر.

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