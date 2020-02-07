استمرار الموجة الباردة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت 8 فبراير (بيان بالدرجات)



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا السبت، طقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا على جميع الأنحاء، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة والوجه البحري، وتكون متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على القاهرة والوجه البحري، وتكون مضطربة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ووسط وجنوب سيناء والغردقة، مثيرة للأتربة بشمال الصعيد وجنوبه وحلايب وشلاتين.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من 3 إلى 3.8 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من 1.8 إلى 2.3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت على محافظات ومدن مصر..

الصغرى العظمى

القاهرة 10 16

شبين الكوم 09 15

طنطا 09 15

دمنهور 10 16

الإسكندرية 11 16

بلطيم 10 15

مطروح 09 16

السلوم 07 15

سيوة 05 17

بورسعيد 11 17

دمياط 10 17

الزقازيق 08 17

الإسماعيلية 07 17

السويس 11 17

العريش 09 16

رفح 10 15

رأس سدر 11 20

نخل 03 15

نويبع 13 19

طابا 09 16

كاترين 01- 10

الطور 11 20

شرم الشيخ 12 20

الغردقة 11 21

مرسى علم 14 20

الفيوم 10 17

بنى سويف 09 17

المنيا 07 18

أسيوط 06 18

سوهاج 08 18

قنا 09 19

الأقصر 08 20

أسوان 12 20

أبوسمبل 11 19

الوادى الجديد 06 20

شلاتين 16 23

أبو رماد 15 22

حلايب 18 22

رأس حدربة 17 21